Жильцы многоэтажки не дали построить коттедж на детской площадке

07.03.2019 11:38 136

В Обнинске в одном из домов жильцы удивлялись, почему огромная придомовая территория никак не облагораживается. Нет ни детской площадки, ни парковки.

Инициативные граждане стали обращаться с письмами в администрацию и выяснили, что этой территорией владеют частные лица. Более того, эти частники собираются построить коттедж на участке.

Тогда жители дома выяснили как была реализована схема вывода земли в частные руки и обжаловали это в суде, сообщает издание Неделя Обнинска в среду, 6 марта.