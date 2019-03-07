Грабитель потерял паспорт на месте преступления

07.03.2019 10:40 295

В Жукове мужчина решил прихватить продукты питания из сетевого магазина и не расплачиваться. Убегая от охранника супермаркета, незадачливый грабитель обронил паспорт.

Сотрудники магазина вызвали полицию. Оперативники отправились по адресу, где был прописан владелец документа. Как оказалось, дома мужчина не появлялся. Однако полицейским не составило труда выяснить место нахождения гражданина.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 7 марта.