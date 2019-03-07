Калугаэнерго планово отключит свет в нескольких районах города

07.03.2019 07:15 326

В четверг, 7 марта, с 9 до 16 будет планово отключена электроэнергия в: Волково;

Госконюшня;

Тимерево (частично);

Оберегаевка (частично);

Лихун (частично);

Чижовка (частично);

Михалево (частично). По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 56-56-09, сообщает пресс-служба филиала "Калугаэнерго".



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