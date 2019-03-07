Двух пешеходов сбили с разницей в 20 минут на проспекте Маркса

07.03.2019 08:35 304

В среду, 6 марта, спасателям поступило два сообщения о ДТП на проспекте Марка в Обнинске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Около 17 часов вечера автомобиль Nissan совершил наезд на пешехода. Примерно в 17:20 напротив дома 47 по проспекту Маркса человека сбил автомобиль Renault. Оба пешехода получили травмы.

К устранению ДТП привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.