Знаменитый археолог пригласил калужских студентов на раскопки

Французский историк и археолог Пьер Малиновский пригласил калужских студентов-историков участвовать в археологической экспедиции, сообщили на сайте КГУ в среду, 6 марта.
Раскопки начнут в мае под Смоленском на месте одного из сражений Отечественной войны 1812 года. Главной целью проекта является установление места захоронения французского генерала Сезара Шарля Гюдена.
Предполагается визит на место экспедиции потомков генерала и официальных лиц. По хроникам раскопок будет снят документальный фильм.
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