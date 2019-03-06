Калужские школьники стали «Надеждой российской науки»

06.03.2019 18:54 161

Воспитанники детско-юношеского центра «Галактика» приняли участие в международном конкурсе «Старт в науке», сообщает пресс-служба Управления образования Калуги в среду, 6 марта. Жюри оценивали научно-исследовательские и творческие работы школьников. Четверо юных калужан стали победителями и получили дипломы за лучшие устные выступления. Каждый из ребят также получил диплом «Надежда российской науки».



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