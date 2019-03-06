Жиздринская ЦРБ закупала продукты с нарушением закона

06.03.2019 18:40 183

Прокурорская проверка, проведенная в Жиздринской ЦРБ, выявила нарушения в документации для проведения закупок, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 5 марта.

В частности, в ноябре прошлого года главврачом больницы был утвержден и подписан проект госконтракта на поставку продуктов питания. Данный проект был составлен с грубыми нарушениями: не была применена типовая форма контракта, а также не были определены сроки поставки.

В отношении главврача было возбуждено дело об административном правонарушении.