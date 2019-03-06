25 000 штрафа заплатит предприниматель за поддельные лейблы

06.03.2019 18:20 368

В Кирове прокуратура провела проверку на предмет продажи контрафактных товаров, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 5 марта.

В результате у одного из предпринимателей была обнаружена одежда и обувь с нанесенными лейблами «Adidas» и «Nike».

За факт хранения и продажи поддельных товаров бизнесмен был оштрафован на 25 000 рублей.