Прокуратура защитила права работников в Спас-Деменске

06.03.2019 18:01 36

Прокуратура провела проверку МУП «Благоустройство» в Спас-Деменске, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 6 марта.

По факту проверки были выявлены нарушения в Положении об оплате труда. Так, дни выплаты зарплаты были установлены 15 и 25 числа. Однако согласно действующему законодательству, оплата должна быть не реже чем каждые полмесяца.

Также не была предусмотрена индексация зарплат. По всем нарушениям был составлен локальный акт. Руководство компании внесла необходимые исправления в документы.