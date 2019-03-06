Вора-рецидивиста на 4 года отправили в колонию особого режима

06.03.2019 17:11 85

Ранее судимый житель Боровска в июне 2018 года зашел к соседке-пенсионерке и попросил в долг. Когда старушка отвернулась, мужчина выкрал у нее 14 000 рублей.

Еще через месяц гражданин залез в один из домов и стащил барсетку. В ней был мобильный телефон и 5 000 рублей. Кроме того, гражданин, находясь под административным надзором, самовольно покидал место жительства.

На судебном заседании мужчина с обвинениями не согласился. Однако суд признал его виновным и назначил наказание - 4 года колонии особого режима, сообщила пресс-служба Прокуратуры в среду, 6 марта.