Вора-рецидивиста на 4 года отправили в колонию особого режима

Ранее судимый житель Боровска в июне 2018 года зашел к соседке-пенсионерке и попросил в долг. Когда старушка отвернулась, мужчина выкрал у нее 14 000 рублей.
Еще через месяц гражданин залез в один из домов и стащил барсетку. В ней был мобильный телефон и 5 000 рублей. Кроме того, гражданин, находясь под административным надзором, самовольно покидал место жительства.
На судебном заседании мужчина с обвинениями не согласился. Однако суд признал его виновным и назначил наказание - 4 года колонии особого режима, сообщила пресс-служба Прокуратуры в среду, 6 марта.
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