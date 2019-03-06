Частника оштрафовали на 4 000 рублей в Кирове

06.03.2019 15:30 170

Кировская прокуратура провела проверку предпринимателей, занимающихся приемом металлолома, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 6 марта. В ходе проверки выяснилось, что один из частников организовал прием и складирование лома, не имея лицензии. По факту нарушения было возбуждено административное дело. Суд назначил предпринимателю штраф в размере 4 000 рублей.



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