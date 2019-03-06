Один миллион перечислила влюбленная женщина незнакомцу

Жительница Обнинска познакомилась с мужчиной на одном из сайтов. Через некоторое время «влюбленный» рассказал историю о том, что один воспитывает дочь. А также пожаловался на значительные материальные трудности и попросил помочь.
Гражданка настолько впечатлилась рассказом, что оформила два кредита на общую сумму в один миллион рублей и перевела деньги возлюбленному. Через небольшой промежуток времени он написал, что нужны еще деньги. Но как только узнал, что женщина помочь больше не может, тут же перестал отвечать.
Полиция по данному факту завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские пытаются установить личность обвиняемого, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 6 марта.
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