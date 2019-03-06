Фальшивомонетчики печатали деньги в арендованной квартире

06.03.2019 13:05 282

В Калуге были задержаны двое молодых людей, которые подозревались в изготовлении и сбыте фальшивых денег, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 6 марта.

При обыске, в арендованной ими квартире, были обнаружены 3 поддельных купюры номиналом в 500 рублей, а также принтер, компьютер и другие приспособления для изготовления фальшивок.

На сегодняшний день полиции удалось установить, что мужчины дважды расплачивались поддельными деньгами в магазинах Калуги. Проверяются другие аналогичные случаи.