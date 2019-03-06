«Рено Логан» и «БМВ Х5» столкнулись в Боровском районе

06.03.2019 11:41 208

Около 9 часов утра в среду, 6 марта, спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

По дороге Лапшинка-Кабицыно в районе совхоза Боровский столкнулись автомобили Renault Logan и BMW X5. В аварии пострадал один человек.

На месте происшествия работали 12 человек и 4 единицы техники.