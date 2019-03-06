Сильные порывы ветра и гололед ожидаются до конца дня

06.03.2019 11:04 244

В среду, 6 марта, ожидается усиление юго-западного ветра, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, на дорогах - гололедица. Временами снег. Такая погода сохранится до конца дня. При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны, призывают спасатели.



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