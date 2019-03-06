Южный обход Калуги остался без света на 2 недели

С 5 по 14 марта на Южном обходе Калуги, в районе Петровской развязки, будет отсутствовать искусственное электроосвещение, сообщила 5 марта пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск.
Освещения временно не будет с 18 по 22 км автодороги Р-132 из-за повреждения линии на этом участке.
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