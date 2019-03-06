Пешехода сбили в Обнинске

06.03.2019 08:44 112

Во вторник, 5 марта, около девяти часов вечера спасатели получили сообщение о ДТП на проспекте Маркса в Обнинске, сообщила-пресс-служба МЧС. Автомобиль Volkswagen Touareg сбил пешехода. Тяжесть полученных им травм не указывается. Всего на месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей