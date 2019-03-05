Электричество в разных районах Калуги отключат по плану в среду

05.03.2019 21:03 236

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге в среду, 6 марта, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 08:30 до 18:00 энергии не будет: Турынинские дворики (частично). С 09:00 до 17:00 без света останутся: Волково;

Госконюшня;

Тихинова Пустынь;

Мирный;

Рябинки;

Изотов Хутор;

Муратовка;

Никольское (частично);

Никитье (частично);

Лихун (частично);

Шопино (частично). С 12:00 до 17:00: Ромодановские дворики;

Некрасово;

Пучково;

Тинино;

Георгиевское (частично). С 09:00 до 17:00 обесточат: ул.Н.Козинская 114 к.1;

ул.С.Щедрина 71,81,79а,89,91. С 12:00 до 16:00 электричество отключат: Ромоданово (частично);

Ромодановские дворики (частично);

Можайка (частично).



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