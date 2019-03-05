Электричество в разных районах Калуги отключат по плану в среду

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге в среду, 6 марта, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 08:30 до 18:00 энергии не будет:
Турынинские дворики (частично).
С 09:00 до 17:00 без света останутся:
Волково;
Госконюшня;
Тихинова Пустынь;
Мирный;
Рябинки;
Изотов Хутор;
Муратовка;
Никольское (частично);
Никитье (частично);
Лихун (частично);
Шопино (частично).
С 12:00 до 17:00:
Ромодановские дворики;
Некрасово;
Пучково;
Тинино;
Георгиевское (частично).
С 09:00 до 17:00 обесточат:
ул.Н.Козинская 114 к.1;
С 12:00 до 16:00 электричество отключат:
Ромоданово (частично);
Ромодановские дворики (частично);
Можайка (частично).
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