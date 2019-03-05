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Электричество в разных районах Калуги отключат по плану в среду

05.03.2019 21:03 0 236
Электричество в разных районах Калуги отключат по плану в среду

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге в среду, 6 марта, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:30 до 18:00 энергии не будет:

  • Турынинские дворики (частично).

С 09:00 до 17:00 без света останутся:

  • Волково;

  • Госконюшня;

  • Тихинова Пустынь;

  • Мирный;

  • Рябинки;

  • Изотов Хутор;

  • Муратовка;

  • Никольское (частично);

  • Никитье (частично);

  • Лихун (частично);

  • Шопино (частично).

С 12:00 до 17:00:

  • Ромодановские дворики;

  • Некрасово;

  • Пучково;

  • Тинино;

  • Георгиевское (частично).

С 09:00 до 17:00 обесточат:

  • ул.Н.Козинская 114 к.1;

  • ул.С.Щедрина 71,81,79а,89,91.

С 12:00 до 16:00 электричество отключат:

  • Ромоданово (частично);

  • Ромодановские дворики (частично);

  • Можайка (частично).


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