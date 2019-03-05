Заключенные допрыгались в мешках до блинов

05.03.2019 17:39 181

Эстафета по прыжкам в мешках прошла в товарковской исправительной колонии №2, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 5 марта. Соревнования судили начальники отрядов. В итоге у честной борьбе побудили осужденные из 6 отряда. Победителям в преддверии масленицы вручили поднос с блинами от администрации колонии.



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