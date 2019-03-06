Пенсионерка отдала мошенникам 60 тысяч, чтобы «спасти» сына от тюрьмы

06.03.2019 08:00 185

81-летней бабушке позвонил «сын» и заявил, что сбил пешехода и нужны деньги ему на дорогие лекарства, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 5 марта.

Женщина поверила, так как голос в трубке был похож на голос родственника. Позже к разговору присоединился «полицейский», который заявил, что надо срочно предпринимать действия для освобождения мужчины. Пенсионерка предложила перевести деньги на карту, но незнакомец явился за финансами лично домой к женщине, хотя адрес она не называла. Супруг пострадавшей тоже ничего не заподозрил.

На следующий день мать позвонила сыну, чтобы узнать как у него дела. Мужчина заявил, что ни в какое ДТП не попадал, а старушка стала жертвой мошенников.