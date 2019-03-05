Понедельник в области прошел без серьезных аварий

05.03.2019 18:45 131

За понедельник, 4 марта, в Калужской области не произошло ни одной крупной аварии.

При этом инспекторы оформили 72 столкновения с материальным ущербом.

За день сотрудники ГИБДД оштрафовали 2437 нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Всего 6 нарушителей были пьяны, 4 выехали на полосу для встречного движения, 12 перевозили детей не по правилам. 63 пешехода перешли дорогу в неположенном месте.