Лед на калужских водоемах толстый, но не прочный

05.03.2019 14:05 228

Толщина льда на закрытых водоемах Калужской области на данный момент составляет от 26 до 38 см, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС во вторник, 5 марта.

Но несмотря на толщину, покров на водоемах уже потемнел, что говорит о его разрыхлении и потере прочности.

На Оке во всех популярных местах выхода на лед - промоины и полыньи. Особенно много их в черте Калуги.