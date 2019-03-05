Бешеную лису нашли в Думиничском районе

05.03.2019 13:43 275

Бешенство подтвердилось при лабораторных исследованиях головного мозга лисы из Думиничского района, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области во вторник, 5 марта.

Животное погибло в деревне Высокое.

В районе готовятся ввести карантин. Хозяевам кошек и собак придется их профилактически привить. Если же животное начнет вести себя подозрительно, то его следует изолировать и вызвать ветврача.