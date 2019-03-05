Юноша успел сбыть 16 поддельных пятитысячных в Калужской и Тульской областях

05.03.2019 13:22 292

19-летний приезжий из Тюменской области купил в столице поддельные пятитысячные купюры и расплачивался ими, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 5 марта. Он расплачивался фальшивками в Калужской и Тульской областях, покупая недорогой товар и получая сдачу реальными деньгами. Таким образом юноша успел распространить 16 поддельных пятитысячных. Максимальное наказание, грозящее молодому человеку - 8 лет лишения свободы.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей