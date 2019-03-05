Карантин по бешенству ввели в Хвастовичском районе

05.03.2019 12:47 196

Во вторник, 5 марта, в Хвастовичском районе ввели карантин по бешенству, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве региона.

В конце февраля там, в селе Подбужье, убили енотовидную собаку. Лабораторные исследования мозга животного показали наличие опасного заболевания.

На сегодняшний день карантин в регионе введен в 9 точках области: один на территории Боровского района, один - в Малоярославецком, четыре - в Жиздринском, два - в Жуковском, один - в Хвастовичском районе.