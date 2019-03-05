За спецоперацию оштрафовали в 4 с лишним раза больше пешеходов, чем водителей

05.03.2019 12:11 363

Операция «Пешеход» прошла на калужских дорогах с 11 по 28 февраля, сообщил отдел пропаганды областного ОБ ДПС УГИБДД во вторник, 5 марта.

За эту операцию за нарушение правил дорожного движения оштрафовали 359 пешеходов-нарушителей и только 85 водителей, не пропустивших людей на «зебре».

Инспекторы напомнили, что когда пешеходы выходят на дорогу неожиданно для водителя, избежать наезда удается не всегда. Особенно опасно переходить загородные трассы в темноте и без световозвращающих элементов.