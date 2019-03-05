Машину угнали пока водитель ругался с пешеходами

05.03.2019 10:46 30

Житель Обнинска лишился автомобиля, вступив в конфликт с пешеходами, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 5 марта.

Мужчина остановился, чтобы пропустить пешеходов на переходе. Несколько молодых людей отстали от компании, и водитель посигналил им, чтобы шли быстрее. В ответ один из пешеходов ударил по авто. Водитель вышел и начал ругаться.

Пока они скандалили, за руль сел молодой человек и угнал машину.

Полицейские нашли и транспортное средство и угонщика. Судимый 24-летний мужчина заявил, что решил так отомстить автовладельцу за конфликт с его приятелями.