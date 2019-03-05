ВАЗ сгорел ночью в Сухиничах

05.03.2019 08:21 252

Во вторник, 5 марта, загорелся автомобиль ВАЗ-2114 в сухиничском переулке Кирюхина.

Сообщение о горящей машине пожарные получили в 3:13. На место прибыли 6 человек на 2 спецмашинах и потушили возгорание.

Люди во время пожара не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.