Только треть обращений на 112 — вызовы экстренных служб

За февраль на систему 112 в Калужской области позвонили 49 600 человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в понедельник, 4 марта.
36% звонивших вызывали экстренные службы. Чаще всего вызывали «скорую» - более 6 тысяч раз, на втором месте полиция — 4,4 тысячи звонков. На третьем — пожарная служба чуть больше 900 вызовов.
23% - сообщения об авариях в системе ЖКХ, сообщения о необходимости эвакуации машин, просьбы о справках и вопросы, находящиеся в ведение ГЖИ.
Остальные звонки к ведению систему 112 не относились.
|
Окраины и пригороды Калуги отключат от света по плану 04.03.2019 19:36
6 крупных ДТП произошли в области за 3 дня 04.03.2019 19:16
Фотографии из Калужских засек выставили в Мосальске 04.03.2019 17:58
Консультант магазина украл из кассы 166 тысяч 04.03.2019 17:39
Почти 500 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские 04.03.2019 16:36
Миллион зарплатных долгов выплатили крестьянам 04.03.2019 16:27
Машинам будет сложно проехать у Обнинска рядом с вокзалом 04.03.2019 16:09
Мастер деньги взял, а технику не починил 04.03.2019 15:32
Остатки снега вывозят с калужских улиц 04.03.2019 15:13
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: