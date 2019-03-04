Только треть обращений на 112 — вызовы экстренных служб

04.03.2019 20:56 179

За февраль на систему 112 в Калужской области позвонили 49 600 человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в понедельник, 4 марта.

36% звонивших вызывали экстренные службы. Чаще всего вызывали «скорую» - более 6 тысяч раз, на втором месте полиция — 4,4 тысячи звонков. На третьем — пожарная служба чуть больше 900 вызовов.

23% - сообщения об авариях в системе ЖКХ, сообщения о необходимости эвакуации машин, просьбы о справках и вопросы, находящиеся в ведение ГЖИ.

Остальные звонки к ведению систему 112 не относились.