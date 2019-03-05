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Жительница Обнинска пыталась купить кроссовки за 5 тысяч, но только потеряла деньги

05.03.2019 07:49 0 402
Жительница Обнинска пыталась купить кроссовки за 5 тысяч, но только потеряла деньги

Жительницу Обнинска обманул неизвестный злоумышленник, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 марта.

Женщина через социальные сети пыталась купить кроссовки известной марки, перечислила полную предоплату за товар, но обновка не пришла.

Полицейские возбудили дело о мошенничестве и пытаются найти обманщика. Ему грозит до 2 лет.


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