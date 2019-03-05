Жительница Обнинска пыталась купить кроссовки за 5 тысяч, но только потеряла деньги

05.03.2019 07:49 402

Жительницу Обнинска обманул неизвестный злоумышленник, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 марта. Женщина через социальные сети пыталась купить кроссовки известной марки, перечислила полную предоплату за товар, но обновка не пришла. Полицейские возбудили дело о мошенничестве и пытаются найти обманщика. Ему грозит до 2 лет.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей