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Окраины и пригороды Калуги отключат от света по плану

04.03.2019 19:36 0 249
Окраины и пригороды Калуги отключат от света по плану

Плановые отключения электричества пройдут в Калуге во вторник, 5 марта, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:30 до 17:00 энергии не будет:

  • ул. Отбойная, д. 3,4,5,6,7,8,28,38,41-61;

  • ул. Вагоная, д. 44-56;

  • ул. Тракторная, д. 2-8,1-7;

  • пер. Вагонный, д. 2-18,3-11;

  • пер. Тракторный, д. 1.

 С 09:00 до 17:00 обесточат:

  • Никольское (частично);

  • Никитье (частично);

  • Лихун (частично);

  • Шопино (частично);

  • Борисовка (частично);

  • Фелисово (частично);

  • Волково (частично).

С 09:00 до 17:00 без света останется:

  • ул. Пухова, д. 11,13,15,17.

С 11:00 до 15:00 отключат электричество:

  • Муратовка (частично);

  • Мирный (частично);

  • Тихонова пустынь (частично);

  • Рябинки;

  • Изотов хутор (частично).


 


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