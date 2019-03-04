Окраины и пригороды Калуги отключат от света по плану

Плановые отключения электричества пройдут в Калуге во вторник, 5 марта, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 08:30 до 17:00 энергии не будет:
ул. Отбойная, д. 3,4,5,6,7,8,28,38,41-61;
ул. Вагоная, д. 44-56;
ул. Тракторная, д. 2-8,1-7;
пер. Вагонный, д. 2-18,3-11;
пер. Тракторный, д. 1.
С 09:00 до 17:00 обесточат:
Никольское (частично);
Никитье (частично);
Лихун (частично);
Шопино (частично);
Борисовка (частично);
Фелисово (частично);
Волково (частично).
С 09:00 до 17:00 без света останется:
ул. Пухова, д. 11,13,15,17.
С 11:00 до 15:00 отключат электричество:
Муратовка (частично);
Мирный (частично);
Тихонова пустынь (частично);
Рябинки;
Изотов хутор (частично).
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