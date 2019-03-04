Окраины и пригороды Калуги отключат от света по плану

04.03.2019 19:36 249

Плановые отключения электричества пройдут в Калуге во вторник, 5 марта, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 08:30 до 17:00 энергии не будет: ул. Отбойная, д. 3,4,5,6,7,8,28,38,41-61;

ул. Вагоная, д. 44-56;

ул. Тракторная, д. 2-8,1-7;

пер. Вагонный, д. 2-18,3-11;

пер. Тракторный, д. 1. С 09:00 до 17:00 обесточат: Никольское (частично);

Никитье (частично);

Лихун (частично);

Шопино (частично);

Борисовка (частично);

Фелисово (частично);

Волково (частично). С 09:00 до 17:00 без света останется: ул. Пухова, д. 11,13,15,17. С 11:00 до 15:00 отключат электричество: Муратовка (частично);

Мирный (частично);

Тихонова пустынь (частично);

Рябинки;

Изотов хутор (частично).





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