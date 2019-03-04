6 крупных ДТП произошли в области за 3 дня

04.03.2019 19:16 251

С пятницы по воскресенье, 1-3 марта, в Калужской области произошло 6 столкновений в которых 7 человек получили травмы.

За это же время сотрудники ГИБДД зарегистрировали 157 ДТП с материальным ущербом.

Оштрафован 1201 нарушитель, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. 34 из них сели пьяными за руль. 10 выехали на полосу встречного движения. 194 нарушения выявили у пешеходов.