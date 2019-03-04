Пьяного водителя с поддельными правами задержали в Перемышльском районе

04.03.2019 18:59 44

Нетрезвого водителя остановили сотрудники ГИБДД в Перемышльском районе в январе прошлого года, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 4 марта.

Мужчину лишили прав, оштрафовали на 30 тысяч. Но дальнейшее расследование показало, что анкетные данные задержанного нарушителя совпадают с данными жителя другого региона. Решение отменили. Расследование показало, что калужский водитель использовал поддельное водительское удостоверение с чужими данными.

На мужчину завели уголовное дело.