Фотографии из Калужских засек выставили в Мосальске

04.03.2019 17:58 112

Фотовыставка Виталия Горшкова «Дикий мир Калужских засек» открылась в субботу, 2 марта, в мосальской картинной галере. На выставке представлены 35 крупноформатных снимков, отражающих всю красоту и природное многообразие заповедника Здесь можно увидеть уникальные фотографии краснокнижного зубра, грациозных пернатых, кабанов, зайцев, лис, и т. д, - сообщается на официальном сайте заповедника. Посетители выставки смогут совершить виртуальное путешествие по Калужским засекам. Выставка продлится до конца марта.



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