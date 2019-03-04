Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 04 марта
$ 65.81 0.08
74.80 0.16
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Фотографии из Калужских засек выставили в Мосальске

04.03.2019 17:58 0 112
Фотографии из Калужских засек выставили в Мосальске

Фотовыставка Виталия Горшкова «Дикий мир Калужских засек» открылась в субботу, 2 марта, в мосальской картинной галере.

На выставке представлены 35 крупноформатных снимков, отражающих всю красоту и природное многообразие заповедника

Здесь можно увидеть уникальные фотографии краснокнижного зубра, грациозных пернатых, кабанов, зайцев, лис, и т. д, - сообщается на официальном сайте заповедника. Посетители выставки смогут совершить виртуальное путешествие по Калужским засекам.

Выставка продлится до конца марта.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Пьяного водителя с поддельными правами задержали в Перемышльском районе 04.03.2019 18:59

Консультант магазина украл из кассы 166 тысяч 04.03.2019 17:39

Почти 500 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские 04.03.2019 16:36

Миллион зарплатных долгов выплатили крестьянам 04.03.2019 16:27

Машинам будет сложно проехать у Обнинска рядом с вокзалом 04.03.2019 16:09

Мастер деньги взял, а технику не починил 04.03.2019 15:32

Остатки снега вывозят с калужских улиц 04.03.2019 15:13

Мигрант опоздал с регистрацией и попытался откупиться от наказания 04.03.2019 14:54

Двое пострадали при перевороте минивэна 04.03.2019 14:06

Обнинские кудоисты завоевали 22 медали на всероссийском турнире 04.03.2019 13:25

Народные новости
4682 86
eva99
3415 15
juliailyash
1081 0
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.