Консультант магазина украл из кассы 166 тысяч

04.03.2019 17:39 150

45-летний житель Малоярославца растратил деньги из кассы в магазине, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 4 марта.

У мужчины был доступ к кассе, он принимал, учитывал и сдавал полученные деньги. Этим продавец-консультант и воспользовался. За август-сентябрь прошлого года он потратил 166 тысяч, принадлежащих магазину.

Мужчину будут судить за растрату и могут приговорить как к крупному штрафу, так и к реальному сроку до 2 лет.