Почти 500 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские

04.03.2019 16:36 241

Алкоголь без лицензии продавали в одном из магазинов Жуковского района, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 марта.

В магазине на витрине было 155 наименований «горячительного». Общий объем алкоголя - 486 литров. Документов на него не было.

Полицейские изъяли все спиртное. Расследование продолжается.