Миллион зарплатных долгов выплатили крестьянам

04.03.2019 16:27 283

ООО «Савинская Нива» задолжала своим работникам около миллиона рублей за сентябрь прошлого года, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 4 марта.

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