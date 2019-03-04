Машинам будет сложно проехать у Обнинска рядом с вокзалом

04.03.2019 16:09 260

Движение транспорта ограничат в Обнинске на Привокзальной площади с 11 по 17 марта, сообщила в понедельник пресс-служба администрации наукограда.

На площади будут проводиться работы по врезке канализации строящегося торгового центра в городскую сеть. Из-за этого уменьшат ширину проезда по площади со стороны города.

Двигаться машины будут по временной схеме.