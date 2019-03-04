Мастер деньги взял, а технику не починил

04.03.2019 15:32 352

Житель Боровского района обманул двух женщин, обещая починить технику, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 марта.

С одной из пострадавших он взял 2,7 тысячи за починку планшета. С другой стребовал 13 тысяч за ремонт двух телевизоров. Технику в итоге не починил.

Мужчину будут судить за мошенничество по двум статьям. Ущерб ему придется возместить.