Мигрант опоздал с регистрацией и попытался откупиться от наказания

04.03.2019 14:54 214

25-летний гражданин Азербайджана пришел подтверждать проживание на территории России позже, чем должен был по-правилам, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 4 марта.

Полицейский собрался заводить на мигранта административное дело, молодой человек попытался решить проблему с помощью взятки и предложил сотруднику 5 тысяч рублей. Тот отказался и сообщил руководству о предложении.

За мелкое взяточничество приезжему грозит до года заключения.