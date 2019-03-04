Двое пострадали при перевороте минивэна

Минивэн Toyota Lite Ace Noah перевернулся на трассе М3 «Украина» в воскресенье, 3 марта.
ДТП произошло в 19:00 на 303 км трассы в районе поворота на Жиздру. По предварительным данным водитель автомобиля не справился с управлением. Машины съехала в кювет, а затем перевернулась, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
В результате пострадали водитель и пассажир авто. Они получили неопасные травмы, помощь им оказали на месте аварии.
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