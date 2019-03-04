Обнинские кудоисты завоевали 22 медали на всероссийском турнире

04.03.2019 13:25 229

Обнинские спортсмены участвовали во всероссийском турнире по кудо Кубок Губернатора Ивановской области в минувшие выходные, сообщила пресс-служба администрации наукограда. В итоге кудоисты из наукограда завоевали 22 медали. 1 место заняли: Николай Косыгин, Дмитрий Крохин, Сергей Салогуб, Игорь Любивый, Арина Мишуничева, Даниэль Даниелян, Александр Куюжуклу, Никита Усенко, Дмитрий Мишуничев, Егор Поленков, Максим Симоненко. «Серебро» завоевали: Артем Смирнов, Милана Тумаш, Тимофей Курковский, Слава Даниелян, Илья Смирнов, Егор Ковалев, Дарья Сергеева, Антон Борисов. 3 место у: Данила Евраскина, Ибрагима Юлдашева, Ивана Щукина. Всего в состязаниях участвовали более 350 спортсменов из различных регионов России.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей