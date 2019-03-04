Житель Обнинска «сжег» общедомового электричества на 350 тысяч

04.03.2019 13:02 87

43-летний житель Обнинска нелегально подключился к общедомовым сетям, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 марта. Мужчина израсходовал электричество на 350 тысяч рублей. За причинение ущерба жителю наукограда грозит либо крупный штраф, либо срок до двух лет. Это будет уже не первая судимость электровора.



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