Калужские окраины частично остались без электричества

04.03.2019 11:41 172

В понедельник, 4 марта, в Калуге планово отключили электроэнергию, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 08:30 до 18:00 света нет: д. Анненки (частный сектор ул. Анненки, нечетная сторона д. № 9-45). С 09:00 до 17:00 без электричества будут: Новоселки (частично);

Истомино (частично);

Макарово (частично);

Лихун (частично);

Азарово (ул. Чистые ключи);

Шопино (частично).



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