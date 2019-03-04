Простуды отступают в области и атакуют в Калуге

04.03.2019 11:15 198

На минувшей неделе в Калужской области немного снизилось количество подхвативших ОРВИ и увеличилось — гриппующих, сообщило управление Роспотребнадзора в понедельник, 4 марта.

При этом в областном центре простуженных стало больше, но тоже не значительно. В Калуге чаще стали болеть малыши до 2 лет — на 17,9% и дети 3-6 лет на 1,9%.

Эпидемиологические пороги ни в области, ни в областном центре не превышены.

В Калуге закрыты на карантин 34 класса в 10 школах. В Кировском районе в 3 школах не учились 11 классов, в Перемышельской школе «отдыхали» 4 класса.



