Простуды отступают в области и атакуют в Калуге

На минувшей неделе в Калужской области немного снизилось количество подхвативших ОРВИ и увеличилось — гриппующих, сообщило управление Роспотребнадзора в понедельник, 4 марта.
При этом в областном центре простуженных стало больше, но тоже не значительно. В Калуге чаще стали болеть малыши до 2 лет — на 17,9% и дети 3-6 лет на 1,9%.
Эпидемиологические пороги ни в области, ни в областном центре не превышены.
В Калуге закрыты на карантин 34 класса в 10 школах. В Кировском районе в 3 школах не учились 11 классов, в Перемышельской школе «отдыхали» 4 класса.
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