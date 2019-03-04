Фура сгорела в Ворсино

04.03.2019 08:53 370

В воскресенье, 3 марта, большегруз «Вольво» загорелся в селе Ворсино. Сообщение о пожаре спасатели получили в 17:54. Тушить горящий грузовик выехали 8 пожарных на 2 спецмашинах. Судя по оперативным фото, пожар произошел в районе кабины фуры. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины возгорания выясняются.



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