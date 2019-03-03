Баня сгорела в Боровском районе

03.03.2019 12:34 102

В субботу, 2 марта, около 12 часов дня спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Башкарово Боровского района, сообщила пресс-служба МЧС. Загорелась баня. На место происшествия выехали 8 человек и 2 единицы техники. Пожар был потушен, пострадавших нет.



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