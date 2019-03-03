Калужский омбудсмен помог матери и ребенку задержаться в России

03.03.2019 11:19 163

В адрес калужского омбудсмена поступило заявление от гражданки Украины с просьбой посодействовать ей и ее сыну в продлении срока временного пребывания в России.

Чиновник обращение рассмотрел и направил со своей стороны соответствующее заявление начальнику УВМ УМВД России по Калужской области. В результате срок временного пребывания матери и ребенку был продлен до 15 мая.