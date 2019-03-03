Иномарка сбила пешехода в центре Калуги

03.03.2019 08:25 1092

Около трех часов дня спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Кирова, сообщила пресс-служба МЧС в субботу 2 марта. Автомобиль Mitsubishi сбил пешехода. Пострадавший получил травмы. На месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.



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