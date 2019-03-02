Мужчина бил и душил свою гражданскую жену, но не раскаялся

02.03.2019 14:51 23

В Малоярославецком районе 43-летний мужчина предстанет перед судом за угрозу убийством. В ходе домашнего конфликта со своей 40-летней сожительницей, гражданин повалил ее на пол, стал избивать и душить.

Женщине удалось вырваться и убежать. Она обратилась в больницу. А спустя некоторое время написала заявление в полицию.

Во время разговора с полицейскими мужчина вел себя спокойно, в содеянном не раскаялся. Гражданину грозит срок до 2 лет, сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 2 марта.